Terni,concorso tra studenti per proteggere l'ambiente

Ultimi giorni per iscriversi al concorso di disegno organizzato dall’associazione Myricae. La scadenza è fissata per il 22 ottobre alle 12. Come accade da ventiquattro edizioni il tema del concorso, riservato alle scuole elementari e medie, è l’ambiente. Il titolo scelto quest’anno è: “Io e l’ambiente cosa faccio per proteggerlo”.

Tra tutti i disegni che parteciperanno al concorso ne verranno scelti 600 che, dal 31 ottobre al 13 novembre, saranno esposti al centro commerciale Cospea. Gli organizzatori del concorso ricordano ai partecipanti di scrivere sul proprio disegno nome,cognome, telefono , scuola di appartenenza e referente del progetto.

Per partecipare alla gara bisogna inviare un disegno le cui dimensioni non superino 24 per 33 centimetri. Solo chi non supera questo formato potrà concorrere alla vincita dei premi in palio. Gli altri potranno solo partecipare all’esposizione al centro commerciale.

Per ciascun ordine di scuola che risulterà vincitore verranno donati un computer per l’istituto che ha inviato il maggior numero di disegni, una stampante per il secondo ed un’altra per il terzo classificato.

Ai singoli studenti vincitori invece andranno premi in danaro: 150 euro al primo classificato, 100 al secondo e 50 al terzo. Il disegno vincitore sarà il logo della prossima edizione del concorso Myricae per l’ambiente.

Premiazioni e festeggiamenti sono in programma per il 13 novembre a partire dalle 16 al centro commerciale Cospea. Tra tutti i partecipanti presenti verranno estratti, a sorte,