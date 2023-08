Sabato 5 Agosto 2023, 07:51

TERNI - Il colpo d’arma da fuoco ha centrato il parabrezza dell’ambulanza della pubblica assistenza mentre era in servizio 118.

In quel momento l’autista e l’infermiere in servizio non erano nel mezzo, parcheggiato per qualche minuto lungo viale Trento per una breve pausa del personale dell’ambulanza. Altrimenti non si sa come sarebbe potuta finire.

L’inquietante episodio, su cui sono in corso serrate indagini dei carabinieri, è andato in scena ieri alle 12 e 30, lungo viale Trento, a poca distanza dalla farmacia comunale.

A trovare il vetro anteriore del mezzo devastato dal colpo d’arma, forse una pistola ad aria compressa, sono stati i due operatori della pubblica assistenza.

Avevano lasciato l’ambulanza in sosta per prendere qualcosa da mangiare e al loro ritorno hanno trovato l’amara sorpresa.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli investigatori dell’arma, che si sono messi al lavoro per cercare di ricostruire i contorni di un episodio a dir poco anomalo, che non può non destare preoccupazione.

A poca distanza dall’ambulanza, sull’asfalto, i carabinieri hanno recuperato l’ogiva. Che ora sarà sottoposta alla perizia balistica per stabilire il calibro e stabilire con certezza il tipo di arma che ha sparato contro l’ambulanza del 118.

Indagini saranno svolte anche sul mezzo e in particolare sul parabrezza, che è stato raggiunto dal colpo nella parte centrale.

Sul posto i carabinieri hanno subito cercato invano eventuali testimoni.

La certezza al momento è che non c’è una sola persona che ieri all’ora di pranzo abbia visto all’opera qualcuno o che abbia sentito il rumore dello sparo indirizzato verso l’ambulanza del 118, al lavoro 24 ore su 24 per salvare vite umane. Anche le persone che abitano nella palazzina di fronte al luogo dove era parcheggiata l’ambulanza non hanno sentito rumori sospetti. Come chi era al bar e nella vicina rosticceria per consumare il pranzo.

Tutte le ipotesi ora sono al vaglio degli investigatori del comando provinciale dei carabinieri e nessuna al momento può essere esclusa. Quello andato in scena in viale Trento potrebbe essere stato il gesto di uno squilibrato o per testimoniare la presenza qualche screzio personale, oppure un gesto dimostrativo contro l’istituzione 118. Ipotesi questa che al momento sembra essere la meno probabile.

«Non conosco il caso nei dettagli, non credo si sia trattato di un’azione premeditata da parte di una persona lucida anche perché non avrebbe avuto senso farla contro il mezzo - dice Francesco Borgognoni, direttore della centrale operativa del 118 regionale. Non vedrei dietrologie strane - aggiunge - probabilmente potrebbe essere stata opera di una persona squilibrata ma saranno le indagini ad accertare cosa sia accaduto».

Le indagini dei carabinieri a caccia di chi ieri ha sparato contro l’ambulanza, coordinate dalla procura ternana, sono andate avanti fino a tarda sera. La speranza è che presto quello che appare un giallo senza spiegazioni possa essere chiarito.