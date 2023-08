Mercoledì 2 Agosto 2023, 00:00

TERNI - La chiamata al numero d’emergenza arriva nella serata di lunedì e fa scattare l’allarme.

Segnala che in via Rosselli c’è una giovane donna che sarebbe stata vittima di una violenza sessuale e che poi sarebbe scomparsa.

La ragazza, dice persona che chiede l’intervento dei carabinieri, ha minacciato che avrebbe chiuso con la vita nel torrente Serra, a Borgo Bovio.

Sono state ore di apprensione e di indagini. Con i carabinieri di Terni impegnati a lungo, prima nella ricerca delle presunta vittima e a sventare il paventato suicidio e poi per cercare di ricostruire, con grande difficoltà, cosa sia davvero successo.

La giovane donna straniera sarà rintracciata solo nella notte dagli investigatori dell'arma. All’apparenza sembra tranquilla e non in pericolo. Poco dopo racconterà ai carabinieri di non avere avuto alcuna intenzione di chiudere con la sua vita. Quanto alla presunta violenza sessuale i militari si trovano di fronte un muro.

La ragazza infatti dice di non avere alcuna intenzione di denunciare quella che, chi nelle ore precedenti ha lanciato l’allarme, ha definito come una violenza sessuale subita dalla donna poi sparita per qualche ora.

La certezza è che nella serata di lunedì i carabinieri sono intervenuti in forze in via Rosselli, a Borgo Bovio. La chiamata al numero d'emergenza segnalava la scomparsa di una ragazza che, dopo aver subito una violenza sessuale, si temeva volesse suicidarsi nel vicino torrente Serra.

I militari, giunti sul posto insieme a un'ambulanza del 118, si sono messi al lavoro per cercare di trovare la giovane. Acquisendo informazioni da chi poco prima aveva lanciato l’allarme disperato e la richiesta d’aiuto.

La giovane però non si trovava, nel Serra di lei per fortuna non c'era traccia e questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo.

Nel cuore della notte, dopo aver passato ore sul posto a indagare, i militari sono riusciti a rintracciarla. Lei però, dopo aver smentito l’ipotesi che volesse chiudere con la vita, ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di presentare denuncia per la presunta violenza sessuale che, a suo dire, non ci sarebbe stata.

I militari, dopo ore di indagini, si sono arresi di fronte alla mancanza di elementi a supporto di un’indagine che sulle prime era apparsa a dir poco complicata.