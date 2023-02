Terni, sorpreso a rubare il gasolio da due tir nel piazzale di un'officina di Maratta ferisce un poliziotto

TERNI - Sorpreso dalla polizia a rubare il gasolio da due tir in un'officina meccanica di Maratta ha ferito uno degli agenti che poi l'hanno bloccato e arrestato.

Il 23enne romeno, con una sfilza di precedenti penali, dopo il processo per direttissima è stato rimesso in libertà con l'obbligo di dimora a Terni e ldella permanenza in casa nelle ore notturne.

A dare l'allarme il proprietario dell’officina meccanica, che ha segnalato un probabile furto in atto in quanto era scattato l’allarme.

Immediato l’intervento della squadra volante, che ha notato un uomo scavalcare la recinzione nel tentativo di darsi alla fuga. E' stato raggiunto ma ha opposto resistenza, ferendo uno degli agenti.

I poliziotti hanno visionato le telecamere che mostravano la presenza di un complice, che è riuscito a dileguarsi.

Sul piazzale le taniche che erano già state riempite di gasolio e un tubo di gomma.