Terni, lite tra stranieri e coltellate davanti al bar di viale Brin: denunciato un 50enne nigeriano

TERNI - La violenta lite va in scena di fronte al bar di viale Brin e anche stavolta c’è un lungo coltello che è stato utilizzato per regolare conti in sospeso di non precisata natura.

In pochi minuti l’arrivo dei carabinieri che, chiamati da alcuni residenti preoccupati per come sarebbe potuta finire, alla fine sono costretti a utilizzare lo spray urticante per tentare di placare gli animi dei due stranieri.

L’ennesima lite violenta andata in scena martedì sera poco prima delle venti davanti al bar, si chiude con la denuncia di un nigeriano di 50 anni, che vive a Terni da anni.

Accusato di lesioni personali e porto abusivo di arma bianca.

La vittima dell’aggressione è un 23enne moldavo, soccorso dal personale del 118 per le lesioni al braccio destro causate dalla coltellata che sarebbe stata sferrata dall’africano.

Sulla vicenda ora stanno indagando a ritmo serrato i carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo radiomobile di Terni. Intervenuti sul posto in pochi minuti dopo la chiamata giunta al numero unico dell’emergenza.

I contorni della lite saranno ricostruiti con cura dai militari ternani. Chi si è trovato ad assistere all’ennesimo episodio di violenza è convinto che l’aggressione al moldavo sia nata dalle botte che un altro straniero avrebbe dato alla fidanzata,

Da lì sarebbe partita una sorta di spedizione del branco. Sarebbero volate botte da orbi tra i contendenti. Per una sfida che alla fine ha visto un corpo a corpo tra il 50enne nigeriano, denunciato alla procura, e il 23enne moldavo ferito col coltello.

Le indagini sono in corso ma dal comando provinciale non si sbilanciano. «La lite, scaturita da motivi al momento non specificati - si legge nella nota dell’arma - ha visto il nigeriano e il moldavo, anche lui residente a Terni, confrontarsi in modo violento. Durante l'accesa disputa, il 50enne ha impugnato un coltello e ha colpito il giovane moldavo, procurandogli una lieve ferita al braccio destro».

Poco prima delle venti l’arrivo sul posto del personale del servizio di emergenza 118, tempestivamente allertato e arrivato per prestare le cure necessarie al giovane moldavo. Le forze dell’ordine, giunte in viale Brin in pochi minuti, hanno trovato molta difficoltà nel calmare gli animi dei due contendenti. Al punto che alla fine sono state costrette a utilizzare lo spray urticante per riuscire a far cessare l'alterco e riportare la situazione sotto controllo.

Il coltello utilizzato nell'aggressione, che ha una lama lunga 25 centimetri, è stato recuperato e sequestrato dagli investigatori e ora sarà sottoposto ad accertamenti.

Ancora in corso invece le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto e accertare le responsabilità di quanto accaduto. «Il nor della compagnia di Terni rimane impegnato nella gestione del caso e assicura che ogni sforzo sarà profuso per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini» si legge nella nota del comando di via Radice».

I carabinieri rinnovano l’invito ai cittadini «a segnalare prontamente ogni situazione di tensione o alterco e a contribuire al mantenimento della tranquillità e della convivenza civile nella città di Terni».