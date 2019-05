TERNI Due camion di grosse dimensioni si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento dalla Polizia Stradale, sulla Somma, al bivio Cecalocco, occupando entrambe le corsie. Il traffico è stato bloccato e si sono formate code di diversi chilometri in entrambe le direzioni. I conducenti dei due mezzi non hanno riportato ferite gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA