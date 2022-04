Terni. "Santa Maria" donati gli organi di una donna di 48 anni

In seguito al decesso di una donna di 48 anni, all'ospedale di Terni, nei giorni scorsi è stato effettuato il prelievo di organi, in particolare fegato e reni, grazie alla generosità dei familiari che hanno espresso il consenso. L'espianto è stato possibile dopo il lavoro messo in campo dai professionisti delle diverse specialità del Santa Maria. Le donazioni degli organi vengono coordinate dalla dottoressa Viola Marsiliani referente del Centro trapianti.