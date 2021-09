Terni, rubata a Palazzo Spada la bici del sindaco Latini: «Una in più che gira per la città»

Mercoledì 15 Settembre 2021, 13:44

«Confermo che mi è stata rubata la bicicletta sotto al Comune, anzi per la precisione dentro». Disavventura per il sindaco di Terni, Leonardo Latini, che ieri sera tornando a Palazzo Spada ha fatto l'amara scoperta. La bici elettrica con cui viene a lavoro tutti i giorni gli era stata portata via. «Ieri mattina alle 8 sono venuto in bici come sempre e non trovando posto alla solita rastrelliera, che era piena, l'ho messa da un'altra parte - racconta il primo cittadino al Messaggero - la sera quando sono tornato non c'era e quindi sono dovuto tornare a casa a piedi». Latini cerca di fare buon viso a cattivo gioco: «Sono i rischi del sindaco che viene in bicicletta, al di là di questo sono contento che la rastrelliera che uso di solito era piena: vuol dire che i dipendenti del Comune vengono in bici. E' la prima volta che mi rubano la bici da quando sono sindaco, ma purtroppo era già successo in passato. Diciamo che ci sarà una bici in più che girerà per Terni e che qualcun altro utilizzerà. Nel frattempo ho recuperato la vecchia bicicletta per venire a lavoro».