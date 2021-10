Terni, "No all'antenna 5G sì al parco": i residenti di Gabelletta scendono in campo

Domenica 17 Ottobre 2021, 22:26 - Ultimo aggiornamento: 22:29

TERNI Sono scesi in campo ancora una volta contro la decisione del Comune di autorizzare l'installazione di un'antenna 5G vicino al campo di calcio. I residenti del quartiere Gabelletta hanno manifestato nel luogo dove l'antenna dovrebbe essere installata e lo faranno affinchè l'impianto della telefonia sia spostato in un luogo meno vicino rispetto al centro abitato. «Che venga messa in montagna, comunque distante dal quartiere - hanno detto - negli impianti sportivi ci giocano i ragazzi, la salute va tutelata, ci vuole attenzione e va usata tutta la precauzione necessaria».