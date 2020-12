TERNI - Il fattto non sussiste. E' la sentenza emessa poco fa dal giudice, Chiara Mastracchio nein confronti dei 17 imputati del processo per l'aggiudicazione del servizio di trasporto e smaltimento del percolato della discarica di Valle.

Tutti assolti per tutti i 13 capi di imputazione.

Per il giudice non ci fu la turbata libertà degli incanti. Le procedure delle due giunte comunali guidate dall’allora sindaco, Leopoldo Di Girolamo, e dei dirigenti del settore per lo smaltimento del percolato della ex discarica di Valle furono corrette e trasparenti. Non c’era alcuna volontà truffaldina dietro ai frazionamenti, decisi solo perché il Comune non aveva soldi per un appalto di importi elevati.

Anche il pm, Marco Stramaglia, al termine di una lunga requisitoria, aveva chiesto l’assoluzione per tutti e 17 gli imputati; Si tratta, oltre all’ex sindaco, Di Girolamo, degli ex assessori Bucari, Giacchetti, Paci, Piermatti, Fabrini, Ricci, Fabbri, Malatesta, Bartolini, Guerra, Armillei, Andreani, Falchetti Ballerani e Tedeschi e dei dirigenti comunali Galli e Fattore.

