Terni, Pro Natura dona nuove fioriere al borgo di Collescipoli

Collescipoli, ora, ha tre nuove fioriere. Nuove di zecca. Grazie alla donazione di una delle associazioni che operano nel territorio di Terni, la Pro Natura. Sono gli effetti del Patto per una città più bella e sicura, stipulato dal Comune con associazioni e soggetti privati proprio per permettere a questo di contribuire al miglioramento del decoro urbano. Sono tre fioriere costate sui 610 euro. Per acquistarle, Pro Natura ha attinto al fondo di 1.600 euro all'anno, ricevuto proprio dall'amministrazione municipale e da spendere in interventi relativi al decoro urbano. La consegna è avvenuta nella mattinata di venerdì 9 dicembre. L'associazione è andata sul posto, con la presidente Anna Maria Rulli, il vicepresidente Antonino Dastoli, il segretario e tesoriere Roberto Locci e i consiglieri Marina Acquistucci e Massimo Peraio. Due di questi nuovi contenitori sono stati piazzati in piazza Risorgimento e una sul belvedere Sillani. Con le stesse, l'associazione è andata a sostuire quelle precedenti, ormai vecchie. Le iniziative di recupero e valorizzazione del decoro urbano, a Terni, proseguono. Altre associazioni e altri soggetti stanno preparando nuove iniziative. Lo sta facendo anche la stessa Pro Natura, che il 5 dicembre 2022, in occasione della Giornata mondiale del volontariato, ha ricevuto dal Comune di Terni un riconoscimento proprio per le attività svolte sul territorio a favore del decoro urbano.