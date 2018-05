TERNI Il primo intervento della polizia dopo una segnalazione arrivata tramite la nuova applicazione denominata YouPol ha portato a rintracciare e identificare due spacciatori. Un cittadino, in forma anonima, ha segnalato tramite il suo telefonino con tanto di foto allegata che in centro venerdì sera alle 19 due cittadini presumibilmente sospetti stavano spacciando. La squadra volante è subito intervenuta sul posto e ha identificato uno spacciatore egiziano del 1998, senza fissa dimora, con precedenti per tentata rapina, lesioni personali e minacce aggravate. Il ragazzo è stato trovato in possesso anche di una discreta somma di denaro su cui sono in corso verifiche. E’ stato accompagnatoall’ufficio i8mmigrazione della questura, diretto dal vice questore aggiunto Francesca Peppicelli, che ha predisposto i provvedimenti per l’espulsione con accompagnamento immediato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi



Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16



