TERNI La consigliera leghista al Comune di Terni Giulia Silvani scivola sui social e sul congiuntivo. Nella condivisione di un post di Salvini, a difesa del giornalista Brumotti, definisce gli immigrati "bestiacce". Poi, dopo qualche minuto cambia idea e li indica come "personcine per bene". Ma per i fanatici dei social quei pochi minuti durante i quali la parola "bestiacce" rimane on line sono sufficienti per fare uno screen shot. E il post cambiato, naturalmente comincia a circolare nella doppia versione. Siamo alle solite. L'ennesima rappresentante delle istituzioni che sui social utilizza parole volgari e offensive e, in questo caso, non maneggia bene nemmeno la grammatica. Una doppia gaffe. Ultimo aggiornamento: 20:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA