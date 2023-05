Terni dice addio all'imprenditore Ulrico Dragoni

TERNI – Terni perde un imprenditore straordinario: Ulrico Dragoni. Punto di riferimento per tutti. Un uomo sempre disponibile, sempre sorridente, sempre pronto al dialogo. Una terribile malattia, contro la quale ha lottato fino all’ultimo come un leone, se lo è portato via mercoledì 3 maggio all’età di 75 anni. Chicco, così lo chiamavano gli amici, lascia un vuoto incolmabile. Chicco era un esempio per ognuno: in Fondazione Carit dove ha anche ricoperto il ruolo di vice presidente, in Banco Desio, nell’azienda di Ottica. Il suo con la città, con le varie realtà imprenditoriali, con la Fondazione, è stato un rapporto personale. Unico. Quando si trattava di fare una acquisizione importante per arricchire la collezione di opere d’arte della Fondazione Carit, Dragoni era sempre in prima linea. Individuava le aste. Partiva. Tornana con il miglior risultato immaginabile. E poi condivideva con la città il dipinto che era riuscito a riportare in “patria”. A Palazzo Montani, un poò casa sua. Era già malato quando presentò “Giuditta e la serva con la testa di Oloferne” alla critica specializzata e alla sua città. L’opera di Artemisia Gentileschi rappresenta il suo ultimo prezioso “regalo”: riesce ad aggiudicarselo alla Dorotheum di Vienna ad un prezzo inferiore rispetto alla stima minima. Fu quella la scusa per organizzare la mostra su Caravaggio, a Terni, che ebbe un successo inaudito. L’arte era la sua passione. Ma anche il golf lo appassionava. Ad ogni viaggio – impossibile contarli - Chicco si presentava con le mazze da golf, anziché con il trolley. Il suo amore per la vita lo spingeva ad apprezzare ogni cosa, piccola o grande che fosse. A sorridere sempre. L’ottica era una "cosa" di famiglia: la mamma era un ottico. Ancora stupisce vedere come abbia saputo innovarsi, ingrandirsi e moltiplicare i suoi punti vendita e assistenza in tutto il territorio regionale e nazionale.