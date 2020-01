Fumata bianca per la candidatura del centrosinistra in vista delle suppletive di marzo . L a candidata è la dirigente scolastica in pensione Elisabetta Mascio . Candidata con il Pd alle elezioni regionali di ottobre, la Mascio è risultata la più votata tra i Dem nel comune di Terni, mentre per quanto riguarda i risultati della provincia è arrivata seconda, dietro al vicepresidente uscente della Giunta Marini, Fabio Paparelli, con 2.640 voti. La candidatura della Mascio è stata condivisa da tutte le forze della coalizione di centrosinistra. Ultimo aggiornamento: 18:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA