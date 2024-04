Mercoledì 3 Aprile 2024, 18:52

Oggi, alle ore 15, presso l'Aula Convegni di Palazzo Carpegna del Senato, le Commissioni riunite Agricoltura Camera e Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura Senato hanno svolto l'audizione del direttore generale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), Fabio Vitale, sulle attività dell’Agenzia per il sostegno del comparto. Una panoramica generale, quella presentata dal Direttore, che ha affrontato tutti gli aspetti legati all’attività istituzionale dell’Agenzia.

“Per parlare di cosa facciamo, dobbiamo sapere chi siamo. Il nostro insediamento nel dicembre 2022 ha prima di tutto analizzato lo stato dell’arte di Agea, le sue performance e le modalità con cui venivano gestiti i processi amministrativi particolarmente rilevanti, al fine di valutare i possibili margini di miglioramenti” così ha esordito il Direttore. La prima parte dell’audizione ha pertanto evidenziato la rivoluzione organizzativa e gestionale portata dalla nuova amministrazione. Si è proceduto a definire metodologie operative innovative – sostenute da un importante piano di rivoluzione tecnologica - e nuove assunzioni; si è posta la massima attenzione al miglioramento della comunicazione con l’utenza ma soprattutto si è impostata per la prima volta nella storia di Agea la valorizzazione del proprio patrimonio informativo.

“Siamo l’Agenzia dei dati, una risorsa che, se messa a sistema, può convogliare in modo diretto e corretto gli aiuti e i ristori messi a disposizione dall’Europa a favore degli agricoltori” ha sottolineato Vitale. “La nostra è una responsabilità unionale e stiamo lavorando per coinvolgere tutti gli interlocutori della filiera – chiaro il riferimento ai CAA – per attuare quello sforzo organizzativo e la tanto invocata semplificazione delle procedure burocratiche”. Entrando nello specifico dei dati presentati, è stato sottolineato come Agea, relativamente all’esercizio finanziario 2024, abbia erogato finora circa 2,5 miliardi di Euro nei confronti di 458.048 aziende “pagamenti che porteremo a termine entro il 31 maggio 2024” ha annunciato il Dr Vitale, anticipando la tempistica prevista dalla normativa comunitaria che fissa il termine al 30 giugno 2024.