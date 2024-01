Terni. Open day si replica: distretti sanitari aperti per la vaccinazione anti- Covid senza prenotazione

Secondo round della vaccinazione anti Covid- 19 per mercoledì 10 gennaio dove ci sarà una nuova apertura straordinaria dei centri vaccinali regionali , ovviamente, anche a Terni, Nel primo open day del 27 dicembre 2023 c’è stata un’alta adesione della popolazione al vaccino. Complessivamente nei cinque punti vaccinali dell’Usl 2 Umbria hanno aderito ben 322 cittadini che hanno trovato aperte le porte dei distretti fino dalle 8.30 alle 13.30. 98 cittadini si sono vaccinati nel distretto di Narni e Amelia ma è nel distretto di Terni si è avuto un vero boom con 234 vaccinati. «Quella del primo day- dichiara il direttore generale dell’Usl 2 Piero Carsili- c’è stata un’ottima partecipazione», mentre per il responsabile dei distretti di Terni e Narni e Amelia Stefano Federici «tutte le richieste sono state soddisfatte e tutti i citatdini che si sono presentanti ai cinque punti vaccinali hanno ricevuto puntualmente la dose». Mercoledì 10 si replica con i distretti sanitari che ritornano nuovamente protagonisti insieme alle farmacie e i medici di medicina generale. Lo scopo della seconda giornata del open day è quello di rilanciare la vaccinazione Covid-19 molto contagiosa ed evitare anche l’eventuale sovraffollamento degli ospedali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La macchina organizzativa dell’Usl è pronta. Le vaccinazioni avranno inizio alle 8.30 per terminare alle 13.30. Per consentire la vaccinazione rimarrà aperto il Centro di salute Tacito (via Annio Floriano 5), la Ferriera (via Giovanni XXIII 25, quartiere Italia), Colleluna (via del Modiaolo 4, centro Le Fontane), ad Amelia presso la Casa della Comunità , strada Amelia- Giove) e al centro di salute di Narni (Narni Scalo) mentre ad Orvieto la vaccinazione si potrà fare dalle 15 alle 19. «All’apertura straordinaria – afferma Stefano Federici - potranno accedere tutte le persone senza alcuna prenotazione». Oltre che nei distretti sanitari il vaccino anti covid si potrà fare anche nelle farmacie convenzionate, i medici di medicina generale e i pediatri. « A seguito dell’alta adesione della popolazione al primo open day per la vaccinazione anti- Covid-19- spiega l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto- la Regione ha organizzato una seconda giornata per favorire la vaccinazione di tutti i cittadini, con l’obiettivo di ridurre la circolazione del virus, garantire una protezione soprattutto ai soggetti più fragili ed evitare complicanze che potrebbero portare anche al ricovero ospedaliero».