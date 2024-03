Anche Luna ha trovato casa: «Il canile San Crispino di Narni si impegna per favorire le adozioni»

NARNI Luna, la cagnolina abbandonata, ha trovato casa. Dopo avere rischiato la morte ed essere stata ritrovata in strada all’inizio dell’anno, grazie alla Polizia Locale di Narni, Luna, che allora si chiamava Maria, è stata affidata alle cure del canile comunale di San Crispino. Le storie di abbandono e maltrattamento di animali suscitano però spesso sentimenti di solidarietà, e proprio in questi giorni si è fatta avanti Loretta, che da ora in avanti si prenderà cura di Luna. Il ringraziamento di Luca Tramini, assessore, va «A tutto lo staff del Canile Rifugio Comunale di San Crispino, ai volontari dell’Enpa e a tutti coloro che hanno reso questa struttura un fiore all’occhiello del nostro territorio. Non solo un ricovero sicuro per i cani salvati per strada, ma un’istituzione che, grazie ai tanti volontari, sta facendo record di adozioni». Il Parco Rifugio San Crispino già ad ottobre 2023 era valso a Narni un premio da Roma proprio per l’attività in difesa del benessere animale e l’inclusione sociale.

