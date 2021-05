Terni, nuovi gradi da tenente per il comandante Giovanni Toschi. Soddisfazione dell'Arma

Ieri mattina, giovedì 6 maggio, a Perugia, presso la sede del Comando Legione Carabinieri il Tenente Giovanni Toschi ha ricevuto i nuovi gradi e gli auguri per la recente promozione da parte del Comandante della Legione Carabinieri Umbria, del Comandante Provinciale e dei suoi collaboratori. Legittima la soddisfazione degli ufficiali che hanno vissuto e vivono una lunga e prestigiosa carriera tra le fila dell’Arma.

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1982 presso la Scuola Allievi di Roma, nel 1983 vincitore di concorso, Toschi ha frequentato la scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze, nel 2019 vincitore di concorso ha frequentato il 3° corso del Ruolo Straordinario presso la Scuola Ufficiali di Roma.

Dal 1985, promosso vicebrigadiere ha prestato servizio presso il Nucleo Traduzioni e Scorte e presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Firenze. Successivamente, trasferito in Umbria, ha prestato servizio presso alcuni Comandi della provincia ternana, stazioni Carabinieri, Nucleo Operativo del Comando Compagnia Carabinieri di Terni e successivamente presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Terni. Dal 2006 Comandante dell’Aliquota e poi Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni ove tutt’ora presta servizio quale Comandante. Negli anni 2003/2003 impiegato in missione all’Estero.

Nel corso della lunga carriera gli sono stati attribuiti numerosi apprezzamenti da parte dei superiori diretti per attività svolte in territorio nazionale ed internazionale è stato elogiato per attività investigative svolte in territorio estero.

il Tenente Toschi è Insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e di Benemerenza Giubiliare del sacro Militare Ordine Costantiniano di S.Giorgio.

