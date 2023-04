Nautica, The Italian Sea Group acquista la storica falegnameria Celi

The Italian Sea Group, operatore globale nella nautica di lusso, ha acquistato il 100% delle quote di Celi, società ternan a di alta ebanistica ternana. “Questa integrazione della storica falegnameria, della sua preziosa esperienza e della sua importante capacità produttiva, garantisce a TISG un’ulteriore crescita del proprio know-how interno, ed è coerente con la strategia della società, che da tempo internalizza le attività della filiera produttiva con maggiore valore aggiunto. Le competenze e la capacità produttiva di Celi, combinate con il brand e le attività commerciali di The Italian Sea Group, daranno alla società l’opportunità di espandere il proprio business anche nell’extra-settore, affacciandosi all’industria dell’edilizia di alta gamma e dell’hospitality di lusso”, si legge nella nota stampa. “Celi è indubbiamente uno dei più importanti operatori dell’arredo su misura in Italia e nel mondo e le sue competenze trasversali sono una grande opportunità strategica per TISG” – afferma Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group – “L’organizzazione produttiva di Celi, unita alle nostre capacità e conoscenze commerciali internazionali, offrirà nuove possibilità di solida e sicura crescita al Gruppo anche nel mondo dell’edilizia di alitissimo livello e dell’hôtellerie di lusso in tutto il globo, da Miami a Dubai. In aggiunta, la riqualificazione del brand Celi e delle sue aree produttive site a Terni darà certamente valore aggiunto al territorio e alla città, coerentemente con i nostri valori di sostenibilità.”società di alta ebanisteria. L'integrazione della falegnameria, della sua esperienza e della sua capacità produttiva, sottolinea la nota, garantisce alla società un'ulteriore crescita del proprio know-how interno, ed è coerente con la strategia che da tempo punta a internalizzare le attività della filiera produttiva con maggiore valore aggiunto. La storia di Celi inizia a Terni nel 1920, originariamente come azienda di maestri ebanisti, in un laboratorio specializzato in arredamenti per edifici pubblici, istituti religiosi e collegi. A partire dal secondo dopoguerra l'azienda si dedica alla produzione di arredi di lusso, avviando collaborazioni con architetti, ingegneri e designer del panorama internazionale come l'architetto Pierluigi Spadolini che si avvale delle competenze di Celi per il Palazzo di Confindustria a Roma, quello di Giustizia a Torino e la Camera di Commercio di Firenze; Renzo Piano che collabora con Celi per l'Auditorium 'Parco della Musicà di Roma. 'Celi è indubbiamente uno dei più importanti operatori dell'arredo su misura in Italia e nel mondo e le sue competenze trasversali sono una grande opportunità strategica per Tisg', afferma Giovanni Costantino, fondatore e ceo di The Italian Sea Group. Com-Sim