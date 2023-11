Terni. Massimo De Fino lascia l'Usl 2 dirigerà il centro oncologico di Potenza

Massimo De Fino direttore generale dell'Usl 2 Umbria (nella foto) lascia Terni per una nuova esperienza professionale, Qualcosa era nell'aria da diverso tempo ma la decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. C’è la nomina in qualità di direttore generale del centro oncologico (Crob) di Rionero in Vulture (Potenza) un centro di alta specialità per la cura dei tumori. De Fino, probabilmente, a voluto anche avvicinarsi a casa, essendo nativo da quelle parti. Adesso la Regione dovrà nominare il sostituto ma non è detto. Potrebbe anche nominare un facente funzione, in attesa di decidere il da farsi. Ad annunciare l'arrivo in Basilicata di Massimo De Fino la stessa Regione, con il presidente, Vito Bardi. «Ha un curriculum importante, conosce bene la sanità lucana, dove ha già prestato servizio e ha superato la selezione pubblica per la guida della nostra azienda sanitaria», Il 63enne era arrivato al vertice dell’azienda sanitaria locale nel gennaio 2020 in qualità di commissario straordinario, quindi la conferma sei mesi dopo e, nel dicembre 2020, il via libera da dg per un triennio.

De Fino ha gestito l’intero periodo covid da manager territoriale della Usl Umbria 2. Ora si è in attesa della sostituzione.