Terni, madre e figlia a cena in casa con i ladri alla porta: paura in un attico di Campomaggiore

TERNI - Si sono sedute a tavola ma la cena a madre e figlia è andata di traverso.

L’attico dove vivono, a Campomaggiore, è stato preso d’assalto da due ladri che, grazie alla porta d’ingresso super blindata e alle grida delle proprietarie di casa, non sono riusciti a portare a termine il furto.

Solo pochi giorni fa gli inquilini del piano di sotto, rientrando a casa, aveva trovato il loro cane chiuso in una stanza e l’appartamento completamente a soqquadro. Quella sera il colpo era andato a segno e i ladri erano spariti portando via denaro contante e oro.

«Abbiamo avuto tanta paura. A noi è andata bene ma è assurdo che una persona non possa stare tranquilla neppure dentro casa propria» dicono le due donne ternane che, in preda al panico, hanno atteso l’arrivo della squadra volante.

La vicenda va in scena giovedì sera.

Sono le 21 e 30, madre e figlia hanno preparato la cena e si siedono a tavola.

A spezzare il silenzio è l’arrivo dell’ascensore, che si ferma all’attico. Istanti in cui le due donne sentono che qualcuno sta dando pugni e calci sulla porta d’ingresso.

Poi il tentativo di aprire la porta blindata con un piede di porco. A quel punto la più giovane, comprensibilmente terrorizzata, si avvicina alla porta. Dallo spioncino vede due uomini col cappello in testa e il volto coperto dalle mascherine anti covid che continuano a cercare di forzare l’intercapedine.

La ragazza inizia a gridare e a quel punto i due aspiranti ladri capiscono che non c’è altra scelta che la fuga.

Si infilano nell’ascensore e nella concitazione prendono a pugni la centralina. L’ascensore si rompe e non parte più e i due scappano via a gambe levate lungo le scale.

A madre e figlia non resta altro da fare che dare l’allarme. Poco dopo sul posto arriva una pattuglia della squadra volante, che si mette al lavoro nella speranza di individuare gli autori del tentato furto.

Inizia una vera e propria caccia ai ladri nella zona di Campomaggiore ma dei due non c’è traccia.

Le indagini vanno avanti a ritmo serrato. Sabato scorso i ladri, sempre alle nove e mezza di sera, avevano assaltato l’appartamento al quarto piano del palazzo dove vivono madre e figlia. Quella sera il cane aveva iniziato ad abbaiare ma i ladri non si erano rassegnati. Dopo essere entrati in casa, probabilmente utilizzando una chiave bulgara, e aver chiuso l’animale in una stanza, hanno rovistato ovunque, svuotando armadi e cassetti. Poi erano spariti portando via denaro contante e oggetti d’oro. Sul posto per le indagini erano giunti i carabinieri.