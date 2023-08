Terni. Madonna dell'Eco, si rinnova l'antico rito della protezione tra cerimonie e processione

La parrocchia Santa Maria del Colle a Piediluco continua i festeggiamenti in onore della Madonna dell’Eco rappresentata da una statua alta due metri di colore bianco che si erge da circa un secolo sulla cima della montagna che, sostiene la tradizione, è stata posta in quel luogo a protezione del paese ed è staat sempre venerata nel corso degli anni. In occasione dell’estate questo antico rito si ripete anche grazie al comitato dei festeggiamenti per il patrono del paese. Nella notte di san Lorenzo che cade il 10 di agosto alle 22 sul prato del Centro remiero “Osservando le stelle” con la signora Corinna Belelli che guiderà i presenti nell’osservazione del cielo nell’attesa di poter assistere alla caduta delle stelle. Durante la serata prevista una cocomerata. Il momento più importante dei festeggiamenti si avrà, però, il 12 di agosto, quando un battello porterà le persone al di là del lago per poi prendere il sentiero che conduce alla cima del monte dove ai piedi della statua si terrà una messa per poi consumare la merenda al sacco.

Ma non finisce qui. Il 12, 13 e 14 sono dedicati alla religione con il triduo di preparazione per l’assunzione di Maria. Il 15 due messe, una in chiesa e l’altra all’aperto in piazza Bonanni, per poi imbarcarsi alle 21 sul battello ed accompagnare la statua della madonna in processione sul lago, tra le note della banda musicale di Cesi e una suggestiva fiaccolata di imbarcazioni. Il battello con la madonna attraverserà tutto il paese e ad ogni vicolo si accoderanno altre barche fino a formare un serpentone che accompagnerà la processione fin sotto la chiesa del paese, dove la statua a spalle, verrà riportata nel santuario francescano.«Tutto questo è stato possibile- affermano quelli del comitato dei festeggiamenti- anche grazie alla disponibilità del nuovo parroco Lorenzo Spezia che fin da subito si è reso disponibile ad assecondarci nelle nostre proposte».