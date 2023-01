La leghista Barbara Saltamartini torna a Terni e riapre il Caffè Bugatti

TERNI Nelle storie su Istagram e Facebook lo aveva fatto capire che stava per iniziare una nuova avventura, ora c'è l'ufficialità. Barbara Saltamartini, ex parlamentare leghista, ma soprattutto, ex commissario della Lega a Terni, ad aprile aprirà insieme all'imprenditore ternano Mirko Mazzoli, titolare dell'Ara Marina a Piediluco, l'ex bar storico della città "Bugatti" di via Fratini. Una nuova avventura che ha avuto il plauso e la curiosità di tanti amici ternani. Un nuovo locale che stanno progettando l'architetto Andrea Della Sala e l'ingegnere Alessandro Passetti. Insomma, Saltamartini vive a Roma, ma sempre con Terni nel cuore.