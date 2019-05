© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Le hanno rubato tutto. Soldi, circa 350 euro, e documenti. Cristina Vasilica è una ragazza moldava, 27 anni, che per molti anni ha lavorato a Terni. Ieri pomeriggio era tornata in città di dal suo paese per salutare amici ed amiche. Intorno alle 18 e 30 si era poi recata al Bar di Piazza della Repubblica, in centro, per prendere un aperitivo e stava aspettando i suoi amici. Ad un tratto le è squillato il cellulare, ha risposto e probabilmente in quel momento qualcuno ha pensato bene di rubarle la borsa. "Sono a dir poco amareggiata, non ho più un soldo e neanche un documento di identità – racconta, quasi piangendo, Cristina – A Terni sono stata per circa 10 anni e sono innamorata della città. Arrivai che ero poco più che bambina e proprio qui ho ancora tantissimi amici. Ma quello che mi è accaduto mi ha davvero distrutto". Cristina parla a bassa voce. E’ delusa. "Dei soldi non mi interessa. So che non li ritroverò più. Quello che a me preme sono i documenti anche perché essendo una ragazza straniera non essendo in possesso neanche della carta di identità questo mi potrebbe creare non pochi problemi". Cristina Vasilica ha comunque denunciato tutto alla Questura di Terni. "Purtroppo mi è stato detto che in Piazza della Repubblica non ci sono telecamere anche se qualcuno invece sostiene il contrario. La verità è che mi sento spaesata, una donna senza identità. Spero che chi mi ha rubato la borsa abbia almeno il buon senso di farmi ritrovare le carte, i documenti. Mi sento come se fossi imprigionata. Se qualcuno li ritrovasse potrebbe consegnarli ai vigili urbani in Corso del Popolo che sanno dell’accaduto".