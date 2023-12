Disoccupato e terremotato trova un borsello con 4mila euro contanti e lo restituisce: era di un commerciante abruzzese

Trova un borsello con quattromila euro in contanti e lo restituisce al commerciante che, stanco e sbadato, lo aveva perso poco prima. Uno uomo di 54 anni, domiciliato a Giulianova, in provincia di Teramo, perché terremotato, ha chiamato il 112, numero di emergenza dei carabinieri, dopo aver trovato in via Annunziata, alle 20 di ieri, un borsello pieno di soldi. La centrale operativa della Compagnia carabinieri di Giulianova ha subito inviato una pattuglia, su posto c'era l’uomo che ha raccontato che stava camminando quando ha visto il borsello nero in mezzo alla strada. All'interno c'erano circa 4.000 euro in contanti, carnet di assegni, alcuni piccoli monili e documenti di identità di un uomo.

Pochi elementi che sono però bastati ai carabinieri per rintracciare e convocare in caserma il proprietario delle cose rinvenute, un commerciante che ha la propria attività nel quartiere Annunziata, figlio dell’uomo i cui documenti erano nel borsello, deceduto nel 2019. Il negoziante si era recato poco prima all’ufficio postale, ha raccontato ai carabinieri, per dei pagamenti e non si era ancora accorto di aver smarrito l’incasso della giornata. Stupore e contentezza per l’uomo che si è recato subito alla Stazione carabinieri per riprendere il borsello e dare all’uomo una ricompensa.

Come spiegano i carabinieri il vero protagonista di questa bellissima storia di Natale a lieto fine è il 54enne, un uomo che sta attraversano un bruttissimo periodo della sua vita ma che ha minato i principi di onestà e lealtà su cui ha basato tutta la sua esistenza: è disoccupato, percepisce il reddito di cittadinanza e attualmente abita a Giulianova in quanto la sua casa in un comune della Val Vibrata è stata dichiarata inagibile a causa del terremoto.