Terni, le fioriere ornamentali cambiano "abito": vie le vecchie, arrivano nuove fioriture

Via le fioriere ornamentali dai pali dell’illuminazione pubblica. Non un passo indietro rispetto al progetto, ma un semplice "cambio di stagione". Oggi sono state rimosse per essere sostituite, da qui a qualche giorno, con essenze diverse, più consone alla stagione in corso. A chiarirlo l'assessora al verde e alle manutenzioni Mascia Aniello. “Da oggi – ha scritto sul suo profilo social - le fioriere verranno tolte dai pali per qualche giorno: saranno infatti progressivamente sostituite per il cambio stagione, con nuove fioriture”. Le fioriere ornamentali, duecento in tutto, sono state sistemate a metà settembre sui pali dell’illuminazione pubblica in diverse zone della città. Nella determina del 7 settembre 2023 che prevedeva “sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico comunale e degli spazi pubblici in genere” veniva data l’adesione “alla sponsorizzazione tecnica da parte della Università degli studi Niccolò Cusano per fioriere ornamentali da installare sui pali dell’illuminazione pubblica” per un valore stimato di circa 65 mila euro. Anche l’attuale sostituzione è a carico all’Università. “Nessun allarme – ha scritto infatti Mascia Aniello – poiché grazie a Unicusano, nel giro di qualche giorno, avremo una città più colorata”. Non si tratterebbe neanche del "primo cambio di stagione", visto che alcuni cittadini già a Natale avevano notato che le essenze originarie erano state sostituite con piante più adatte a quel periodo festivo.



