Sessy Belli è originaria di Berlino. Da oltre cinquant’anni vive a Terni e non riesce proprio a vederla sprofondare nel. Così da sola cura le aiuole ed i vasi del centro. È riuscita pure a salvare perfino gli ulivi di piazza San Francesco che si erano seccati perché nessuno li aveva curati. "Piuttosto che perdere tempo a lamnetarsi è meglio darsi da fare", è il motto di Sessj che lo scorso anno è stata addirittura premiata dall'azienda municipalizzata insieme ad altri gruppi di volontariato e sul web ha avuto un posto d'onore in una pagina dedicata alle "Persone per bene" della città. Ogni tanto qualcuno le lascia delle piante vicino alle aiuole perchè le possa piantare. trova anche biglietti di ringraziamento: “Per la signora che si occupa delle fioriere, grazie!! Sessy è diventata un’istituzione in città con il suo impegno civile a dir poco ammirevole, modello per tanti abitanti. Pinze per raccogliere le cicche, cesoie per siepi e taniche di acqua. Tutte le mattine, in estate, armata di taniche, raggiunge le fontanelle di uno dei giardini pubblici della città per dissetare i fiori e i cespugli che appassiscono. D'inverno si preoccupa che il freddo non rovini le piante che ornano il centro storico. «Mi chiamano in tanti per prendermi cura delle varie cocce sparse in tutta città», ha detto. E lei risponde sempre di sì.