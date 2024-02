Domenica 4 Febbraio 2024, 22:14 - Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 00:15

TERNI - Hanno cercato di forzare la porta d’ingresso dell’appartamento ma non ci sono riusciti.

Quando i proprietari sono rientrati, poco prima delle 19, hanno tentato di entrare in casa ma i danni causati dai ladri non lo hanno permesso.

Sul posto sono arrivati i poliziotti della squadra volante e due squadre dei vigili del fuoco di Terni, che hanno lavorato a lungo per rendere accessibile l’appartamento preso di mira.

L’ennesimo tentato furto nel pomeriggio di ieri in via di Porta San Giovanni, in centro, a poche centinaia di metri dalla questura.

I ladri si sono messi all’opera forzando la porta di una casa al quarto piano ma, forse disturbati dall’arrivo di qualcuno, se ne sono andati via senza riuscire a portare a termine il colpo. Immediato l’arrivo della polizia e dei vigili del fuoco. Dopo vari tentativi sono stati costretti a utilizzare l’autoscala per raggiungere il balcone ed entrare dalla porta finestra.

Sul tentato furto sono in corso indagini.

L’episodio a due giorni dal raid dei ladri che nel cuore della notte hanno assaltato tre negozi tra piazza del Mercato, via De Filis e Corso Vecchio. Nei primi due, il panificio Colasanti e la sartoria Banderari, sono riusciti a forzare le porte d’ingresso. Andavano a caccia di denaro contante che non hanno trovato perché i proprietari non avevano lasciato un euro e allora hanno cercato di entrare nella tabaccheria Vizi e Virtù. I grossi lucchetti hanno retto alla prova dei malviventi, che se ne sono andati via a mani vuote.

E’ di qualche giorno prima il furto a casa della ex consigliera comunale di Forza Italia, Doriana Musacchi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. L’irruzione nel pomeriggio e il bottino è ingente visto che sono stati portati via oggetti d’argenteria antica e oggetti d’oro con pietre di valore.

In corso le indagini della polizia.

Quanto ai furti nei negozi del centro c’è la presa di posizione di Confartigianato imprese, che oggi chiederà ufficialmente un incontro al prefetto e all’amministrazione comunale per fare il punto sugli interventi di controllo e contrasto dei furti e sull’efficacia ed estensione dei sistemi di videosorveglianza.

L’installazione della videosorveglianza e il potenziamento dell’illuminazione pubblica in via Vanzetti, a Maratta, viene sollecitata al sindaco dai consiglieri comunali di Pd e Innovare per Terni Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli e Josè Maria Kenny.

L’interrogazione dopo che alcuni titolari delle attività commerciali ed artigianali della zona si sono rivolti all’amministrazione per chiedere interventi per la sicurezza.