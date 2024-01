Terni, la raccolta fondi per Medici Senza Fontiere a Gaza ha avuto successo: le forze politiche ringraziano i cittadini

TERNI Anche Terni ha contribuito alla solidarietà per Gaza; il 21 gennaio, alla Casa delle Donne, si è tenuto l’evento che prevedeva una raccolta fondi destinata a Medici senza Frontiere, che ha attratto partecipanti anche grazie alla presenza di Angelo d’Orsi, che ha parlato di Gramsci, di cui è esperto. Adesso arriva il ringraziamento da parte dei partiti ai cittadini e alle cittadine che vi hanno preso parte: «Da parte nostra si è trattato di un'azione simbolica che però riteniamo fondamentale per testimoniare la nostra preoccupazione per un conflitto che sta causando danni irreversibili» affermano all’unanimità M5S, Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione Comunista, la lista Bella Ciao e il Psi di Terni, le forze politiche che hanno ideato la raccolta. «Danni che, senza un immediato cessate il fuoco permanente, aumenteranno in maniera esponenziale.

Ad oggi sono 1,8 milioni gli sfollati palestinesi, vittime di un conflitto che ha causato oltre 23mila morti e 60mila feriti tra i civili, di cui la maggior parte donne e bambini. Stando ai dati dell'associazione Medici Senza Frontiere, prima del 7 ottobre sull'intero territorio della Striscia di Gaza erano attivi 36 ospedali, mentre oggi ne sono rimasti appena 13, e stanno operando con enormi difficoltà. Siamo lieti di aver organizzato come forze politiche diverse questo momento di unità per una causa che ci sta a cuore e verso la quale è importante sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica» dichiarano.