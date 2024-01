I Cristiani delle varie professioni di fede si riuniscono per la preghiera, anche a Terni: «Un momento di inclusione e fraternità»

TERNI Preghiera è anche unione: questo il messaggio della Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, un’iniziativa ecumenica durante la quale tutte le confessioni cristiane si riuniscono. La ricorrenza si celebra durante la settimana che va dal 18 al 25 gennaio, e anche in città ci sono iniziative che uniscono rappresentanti e fedeli delle varie professioni: gli appuntamenti previsti, in accordo anche con il pastore emerito Ermanno Genre di Amelia e padre Vasile Andreaca, ortodosso, sono quello del 23 gennaio alle 17:30 nella chiesa di San Lorenzo, dove sarà presente anche il vescovo Soddu, e quello di giovedì 25 alla stessa ora, che celebrerà il vespro ortodosso presso la chiesa di San Matteo in Campitelli. Più attuali che mai i temi che faranno da leitmotiv agli incontri, «i valori del rispetto, dell’inclusione, della fraternità e solidarietà», riassunti dal comandamento «Amerai il prossimo tuo come te stesso», la cui ispirazione è venuta da un gruppo ecumenico del Burkina Faso sostenuto dalla Comunità locale Chemin Neuf: «Ogni cristiano è responsabile di tutto e di tutti, compreso il creato, l’intero universo: l’amore tra fratelli e sorelle è inclusivo», ricordano dalla Diocesi.

