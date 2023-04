Terni, la mostra "Penna e Pennello" apre le porte ai bambini

Pomeriggio dedicato ai pittori in erba quello di domani,19 aprile, a partire dalle 18. Presso la galleria della Coop, di via Gramsci, nell’ambito della mostra “Penna e Pennello” spazio riservato ai più piccoli a cui saranno letti alcuni versi, tratti da opere famose di grandi scrittori. Dopo la lettura i bambini saranno invitati a disegnare quello che i versi gli hanno suggerito. Le due ideatrici della mostra Orietta Tartari e Gabriela Silenzi, faranno rivivere ai piccoli le dinamiche che hanno portato, la pittrice e la scrittrice, ad ideare la mostra in cui la pittura e la poesia sono state utilizzate per dar fiato ai sentimenti ed alle emozioni. L’autore del disegno più bello avrà in regalo una lezione presso la scuola di pittura organizzata dall’associazione Castello di Papigno. La partecipazione al pomeriggio di “Pittura aperta” è gratuita.

«Il nostro intento è quello di far sperimentare ai bambini un nuovo modo per stare insieme che superi le tante barriere che le moderne tecnologie hanno costruito. L’arte può essere un viatico per questo, per farli sentire protagonisti ed autori del proprio destino. Farli tornare soggetti e non oggetti di qualcosa voluto ed ideato da altri», spiega Orietta Tartari che guiderà i bambini.

La mostra “Penna e Pennello” rimarrà aperta fino al 22 aprile