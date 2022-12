Terni, la ministra del Turismo Santanchè al Garden per l'incontro «Se cresce Terni cresce l'Umbria»

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, sarà a Terni mercoledì 14 dicembre, per un confronto con gli amministratori pubblici e gli operatori del settore turistico. L'appuntamento in programma all'hotel Garden ha come titolo 'Se cresce Terni cresce l'Umbria', un incontro che consentirà agli amministratori pubblici e agli operatori del settore turistico di confrontarsi direttamente con il Ministero e con l'Enit. «Un'occasione per confrontarci sulle strategie e sulle opportunità di sviluppo in questo settore, importantissimo per il nostro territorio. Il turismo è considerato motore di sviluppo per l'economia. E traina artigianato, agricoltura e attività culturali. Da questo tema si parte per una riflessione sulle prospettive di crescita di un settore che impatta in modo significativo su molti altri comparti e che proprio per questo motivo ha bisogno di attenzione e sostegni per programmare il proprio futuro» le parole dell'assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Terni, Elena Proietti. Il format prevede i vari interventi da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria, oltre operatori del settore che porteranno le loro proposte e domande da porre alla ministra. Alle ore 16, presso l'hotel Garden, insieme all'assessore Proietti, l'amministratore delegato di Enit Ivana Jelenic, il senatore Franco Zaffini, l'onorevole Gianluca Caramanna, l’assessore regionale al Turismo Paola Agabiti, e la consigliera regionale Eleonora Pace.