Terni, Al Caos in mostra manifesti e grafiche dei tempi degli Hippy

Sabato 17 dicembre alle ore 18, presso il CAOS sarà inaugurata “Psichedelia – Un viaggio nella cultura visiva degli anni Sessanta”, mostra che chiude la stagione autunnale della rassegna di Arte Contemporanea “Inside the Caos”.

Il fenomeno della Psichedelia, emerso nella San Francisco della rivoluzione hippy, pervade tutta la cultura della seconda metà degli anni Sessanta, esercitando influssi su varie aree artistiche come la musica, la poesia e la grafica. E’ un’arte ispirata alle percezioni, alle visioni, indotte dall’uso di sostanze allucinogene

La Sala Carroponte ospiterà oltre 70 manifesti dei principali autori della grafica psichedelica, molti originali dell’epoca, alcune riedizioni dagli archivi americani, ed edizioni speciali firmate dagli artisti.



Ci saranno artisti del calibro di Wes Wilson, che può essere indicato come uno degli ideatori del nuovo stile, Stanley Mouse, Alton Kelley, Rick Griffin e Victor Moscoso, che realizzarono i manifesti per i concerti nei locali di San Francisco per le prime esibizioni di Jimi Hendrix, Janis Joplin, Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Doors, Frank Zappa, Pink Floyd e tanti altri nomi entrati nella storia della musica.Saranno esposti anche manifesti psichedelici originali dei Beatles, realizzati dal fotografo Richard Avedon e dal grafico Allen Hurlburt, e 40 LP legati alla genesi e alla storia della musica psichedelica.

Saranno presenti in mostra anche diversi punti video, con documenti d’epoca sulla “Summer of Love” di San Francisco, i “lights shows” dell’UFO Club di Londra, e opere video psichedeliche.

La mostra è a cura di Carlo Terrosi, presidente della Cooperativa le Macchine Celibi e gestore del polo museale CAOS, con la collaborazione di Carlo Branzaglia, docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.