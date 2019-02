© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Nell’ambito delle manifestazioni in onore di san Valentino, domenica 17 febbraio alle 15.30 presso il Cinema Cityplex Politeama, l’evento che conclude il contest “Fatti sentire” in cui i giovani si sono espressi su vari temi con i linguaggi della musica, scrittura, fotografia e video.All’interno del pomeriggio ci saranno le premiazioni dei loro lavori e alle 17.30 lo spettacolo teatrale “La Bibbia” del comico di Zelig, Paolo Cevoli. L’ingresso è gratuito.Un evento per tutti i giovani che hanno partecipato al contest e per tutti gli altri che vogliono condividere esperienze ed idee.“Fatti sentire!!! Un’opportunità per dire la tua” è stato organizzato dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia, commissione di Pastorale Giovanile diocesana, con il contributo della Fondazione Carit, come evento di ascolto da parte della chiesa diocesana del mondo giovanile sui temi dell’affettività e corporeità, della fragilità, della Chiesa, dell’emarginazione e disagio sociale, della sofferenza, dei sogni, ed ha riscosso un buon successo di partecipazione e buon livello negli elaborati in concorso realizzati dai ragazzi tra i 16 e i 30 anni.I vincitori delle quattro categorie e quello del voto popolare on line sul sito www.pastoralegiovanileterni.it saranno premiati con un buono spesa del valore di €500 da spendere in un negozio a scelta del vincitore