Terni, maratona di lettura della Bibbia: un giorno e una notte aperta a tutti alla chiesa di San Salvatore

TERNI La chiesa di San Salvatore, uno dei luoghi di culto più intimi e più antichi della città, raccoglie fedeli e non per un maratona di lettura delle sacre scritture che durerà più di 24 ore. Delle 16 di sabato 20 gennaio alle 18 di domenica, la commissione Evangelizzazione e Catechesi settore Apostolato Biblico della diocesi di Terni-Narni-Amelia e l’Azione Cattolica diocesana hanno organizzato la lettura dei Libri Profetici della Bibbia, in modo che si susseguano più di 70 lettori «di ogni età, categoria sociale e confessione religiosa», per circa un quarto d’ora a testa, realizzando così quest’anno la quinta edizione della manifestazione “La Bibbia notte e giorno”. Lo scopo, spiegano gli enti organizzatori, è «Ritrovare le condizioni dell’ascolto e della riflessione attraverso la lettura del libro per eccellenza», ma non solo; secondo Emanuela Buccioni, responsabile del settore Apostolato Biblico, «la Bibbia è la lettura che ci accomuna tutti e nella quale ritroviamo molte delle nostre radici culturali e umane. La Bibbia è il libro della Parola, del continuo dialogo tra Dio e l’uomo». Non è stata casuale la scelta della data: il 21 gennaio cade infatti la Domenica della Parola, indetta dal papa. «Questo rapporto tra Dio e uomo» spiega in proposito Emanuela Buccioni, «oggi sembra essersi perduto, e papa Francesco ci invita a riprenderlo con forza». La manifestazione sarà trasmessa sui social della Diocesi per poter essere seguita anche da remoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA