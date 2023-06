Chiesa profanata, bruciata la Bibbia: l'ombra delle messe nere

Bruciano pagine della Bibbia sull'altare e vandalizzano la chiesa Santa Maria e Neves a Magliano dei Marsi: spunta l'ombra delle messe nere. «La chiesa è stata danneggiata. Resta sempre più difficile comprendere questi atteggiamenti - commenta il sindaco Pasqualino Di Cristofano - Quale gioia, quale emozione, quale condivisione ci può essere nel distruggere una chiesa?».

Ignoti l'altra notte hanno scassinato la porta della chiesa, bruciando pagine di Bibbia e danneggiando i muri con alcune scritte per poi spaccare la porta della sagrestia. I carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo stanno acquisendo immagini delle telecamere e sentendo eventuali testimoni per individuare i responsabili.

C'è rabbia in paese per l'atto vandalico sacrilego sulla chiesa di Santa Maria, anche se sconsacrata. Il luogo è stato completamente danneggiato: un calice e pagine bruciate della Bibbia sono stati rinvenuti sull'altare maggiore e si pensa che i vandali abbiano voluto improvvisare riti sacrileghi; banchi della chiesa danneggiati, finestre sfondate, pareti divelte. Sul muro dell'ingresso principale hanno realizzato con dello spray nero uno strano volto femminile con più cuori e poi lettere misteriose: una "ZA" e una "Z4". Sui social si sprecano le critiche per l'oltraggio alla chiesa.