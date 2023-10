Arca di Noè, gli archeologi confermano: «L'impronta della barca trovata in Turchia ha la stessa età»

L’Arca di Noè è davvero esistita? Le indagini non si sono mai fermate, ma oggi, gli archeologi “predatori” dell’arca perduta, ritengono di essere a un passo dalla conferma: i reperti portati alla luce da un tumulo a forma di barca nel distretto di Doğubayazıt di Ağrı, in Turchia, sembrano davvero quelli dell’imbarcazione costruita per sfuggire al diluvio universale.