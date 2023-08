Terni: la Cgil chiede al Comune di aprire il confronto sul futuro della città

Terni - «Non si è aperto alcun confronto istituzionale con le parti sociali». Lo scrive in una nota la Cgil di Terni in merito alle dichiarazioni dell’amministrazione comunale sul futuro della città.

Il sindacato lamenta la non apertura di «un tavolo di discussione, che invece in campagna elettorale era stato oggetto di dichiarazioni precise, per una interlocuzione nuova e per un cambio di relazioni, sui temi dello sviluppo, della riorganizzazione dell’ente, sui servizi sociali, sulla sanità, sulle partecipate, sul commercio e ztl e sul rapporto con i cittadini».

La Cgil ritiene quindi fondamentale l’avvio di un confronto di merito, soprattutto a distanza di alcuni mesi dall’elezione del nuovo sindaco e dall'insediamento della nuova giunta, «che non lasci spazio a interpretazioni di parte e a letture stravaganti e fantasiose che nulla hanno a che vedere con la crisi in atto nella nostra comunità, in primo luogo quella legata al lavoro, alla sua precarietà, alla sicurezza e alle condizioni materiali delle persone».