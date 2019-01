© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Circa 200 ragazzi ternani delle scuole secondarie saranno coinvolti dal 4 al 14 febbraio nel Corso di Cultura Aeronautica dal 60° Stormo dell'Aeronautica Militare.Durante il corso tutti i partecipanti potranno effettuare un volo con i velivoli dell’Aeronautica Militare.Per presentare l’iniziativa alla città e ai media, gli organizzatori incontreranno giornalisti, fotografi e cameramen, insieme agli studenti, nel "Media Day" al quale prenderanno parte anche il Sindaco e le autorità militari, civili e religiose.L’incontro si terrà venerdì 8 febbraio alle ore 9.30 presso l’Aviosuperficie comunale Alvaro Leonardi. Sarà l’occasione per illustrare l'iniziativa dell’Aeronautica Militare per il territorio, in collaborazione con il Comune di Terni.Inoltre, nella stessa giornata sarà data la possibilità ad un numero determinato di passeggeri (stampa e/o autorità), di effettuare un breve volo sulla città di Terni a similitudine di quanto faranno i ragazzi durante il corso.