Terni, all'istituto Allievi Sangallo in cattedra chimica verde e sostenibilità

Il 15 e 16 dicembre appuntamento con Green Jobs presso l’istituto tecnico tecnologico Allievi Sangallo Si tratta di uno degli eventi simbolo del dipartimento di chimica della scuola di via Battisti. La chimica verde e la sostenibilità sono al centro della manifestazione Green Jobs. Dalle 9.00 alle 13.00 presso l’open space delle officine della scuola gli alunni di Chimica e materiali e Biotecnologie sanitarie presenteranno agli studenti delle scuole secondarie di I grado alcune esperienze di laboratorio relative agli obiettivi dell’Agenda 2030. L’analisi delle acque, il monitoraggio dell’aria, la produzione di biodiesel, l’individuazione di alcuni microrganismi come bioindicatori delle acque, il ciclo della bioplastica e il sistema dell’acquaponica sono alcune delle attività eseguite dagli allievi.

«Da sempre il festival sulle “professioni verdi” rappresenta un’occasione importante per orientare i ragazzi verso scelte sempre più consapevoli e nel rispetto dei tempi di rigenerazione delle risorse utilizzate dall’uomo e per guidarli verso un settore che può contribuire a fornire una risposta alle attuali sfide globali», spiegano gli organizzatori.

Per presentare il Green Jobs, il 14 novembre alle ore 11.00, vi sarà una videoconferenza tenuta dal Professor Guido Saracco rettore del Politecnico di Torino sulla tematica "Chimica Verde 2.0: impariamo dalla Natura come combattere il riscaldamento globale". Tale occasione offrirà diversi spunti di riflessione per le nuove generazioni sull’economia circolare e su come sia possibile ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.