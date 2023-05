Terni, Investito da un'auto mentre attraversa via Mazzini: grave un anziano

TERNI - E’ ricoverato in ospedale in condizioni serie dopo essere stato investito da un’autovettura in via Mazzini.

L’incidente si è verificato alle venti, in un momento in cui il traffico era abbastanza sostenuto.

L’anziano, per cause che sono al vaglio della polizia locale, stava attraversando la strada quando è stato investito da una Lancia Y condotta da una donna.

L’impatto è stato molto violento, al punto che il pedone, dopo aver urtato il parabrezza, è volato a terra.

Sul posto è giunta l’ambulanza del 118, col personale sanitario che ha soccorso l’anziano, che nell’incidente ha battuto violentemente la testa, e l’ha trasportato all’ospedale di Terni.

Sotto choc la donna che era al volante dell’utilitaria.

Sul luogo dell’incidente in pochi minuti anche gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia locale di Terni, che si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per il pedone, che non ha perso conoscenza, lesioni molto serie alla testa che hanno imposto il ricovero con codice rosso.

Il tratto di via Mazzini interessato dall’incidente è rimasto chiuso per il tempo necessario a consentire l’effettuazione dei rilievi.

L’investimento a poche decine di metri di distanza dal luogo in cui quasi due anni fa perse la vita un’anziana ternana. Travolta da un fuoristrada mentre attraversava sulle strisce pedonali all’inizio di viale Brin, morì dopo aver lottato in un letto della rianimazione del “Santa Maria”.