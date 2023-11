Terni, gelo in arrivo. La Sii avverte:«Proteggete i contatori». Tutti i consigli

TERNI Gelo in arrivo. Importante proteggere i contatori dell'acqua. L'avviso arriva direttamente dalla Sii che, come ogni anno, fornisce indicazioni su come salvaguardare gli inpianti idrici esterni alle abitazioni, precisando che la manutenzione dei contatori spetta al cliente finale.



I consigli per i contatori:



1. I bauletti (o le nicchie poste all’esterno dei fabbricati), sportello compreso, devono essere opportunamente coibentati. Basta usare materiali isolanti, come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile. Per isolare in modo efficace, lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 2,5 cm. I contatori in locali non riscaldati debbono a loro volta essere rivestiti con materiale isolante (sempre polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili).



2. Non avvolgere le tubature dell’acqua con lana di vetro o stracci: questi materiali assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione. Inoltre possono costituire un potenziale luogo di annidamento per insetti e sporcizia.



3. Naturalmente ogni protezione deve comunque lasciare scoperto il quadrante delle cifre, per consentire agli incaricati Sii la lettura del contatore.



4. Se i contatori sono in fabbricati disabitati, è consigliabile chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto.



5. Con temperature particolarmente basse e per lunghi periodi, infine, è possibile installare appositi cavetti scaldanti, alimentati elettricamente e dotati di termostato per contenere i consumi di energia.



Cosa fare se il contatore si gela o si rompe:



Se ad un controllo il contatore risultasse congelato, ma non ancora rotto, è assolutamente sconsigliato manovrare le valvole di afflusso e chiusura o scongelarlo con fiamme libere e fonti intense di calore, poiché lo stress provocato ai materiali di cui è composto l’impianto potrebbe danneggiarlo in modo irreparabile. E’ consigliabile, invece, avvolgere il contatore con una coperta vecchia o con fogli di giornale, aspettando con pazienza che si scongeli, oppure utilizzare una fonte di calore modesta, come un asciugacapelli.



Se infine il contatore dovesse risultare rotto, è necessario mettersi subito in contatto con la Sii (numero verde gratuito 800.093.966) per l’attivazione della procedura di sostituzione.