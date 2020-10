Terni, furto nella boutique "Il Conte": i ladri spaccano un vetro e portano via tutti i cosmetici

TERNI Furto in pieno centro a Terni. I ladri hanno spaccato il pesante vetro della profumeria Il Conte in via Barbarasa in pieno centro. Quando è scattato l'allarme il furto era già stata compiuto e dei malviventi non è stata trovata traccia. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno quantificato, in via provvisoria, il bottino in settecento euro oltre ai danni per sostituire la vetrina divelta. Gli investigatori stanno anche controllando se nella zona vi sono delle telecamere utili per ricostruire la dinamica del furto e identificare gli autori.

Ultimo aggiornamento: 22:22

