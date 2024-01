Terni, furti in serie di generi alimentari a Cospea: nei guai 34enne narnese

TERNI - In due giorni è riuscito a portar via generi alimentari per 500 euro.

Il ladro seriale, 34 anni, di Narni, con diversi precedenti, è stato incastrato dai carabinieri della stazione di Collescipoli quando è uscito dal centro commerciale di Cospea.

I militari l'hanno seguito mentre si aggirava per gli scaffali e all'uscita l'hanno bloccato e perquisito. Addosso aveva nscosto 200 euro di prodotti alimentari, recuperati e restituiti ai titolari del supermercato.

Il giorno precedente, accerteranno i carabinieri, era stato l'autore di un altro furto analogo, con un bortino di oltre 250 euro di generi alimentari.

Per l’uomo, già sottoposto ad obbligo di firma per un altro reato, è scattato l’arresto in flagranza. E' stato messo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il giudice, convalidando il provvedimento, ha disposto per lui l'ulteriore misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte a settimana.