Terni, fuori strada con l'auto in via Narni dopo un malore: muore una donna di 76 anni

TERNI - Una donna di 76 anni ha perso la vita in un incidente che si è verificato lungo via Narni.

La Renault Clio con la quale viaggiava, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada andando a sbattere contro una colonnina di cemento.

Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal 118 e dai vigili del fuoco di Terni.

L’ipotesi è che l’anziana, originaria di Amelia che abitava a Narni, abbia avuto un malore che non le ha lasciato scampo.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini.