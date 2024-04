Terni. Federcaccia, eletto il nuovo presidente è l'ex sindaco di Ferentillo Enrico Riffelli

Novità nel mondo venatorio provinciale ed anche nell’Atc 3 (Ambito territoriale Ternano- Orvietano) che la prossima settimana voterà il bilancio preventivo scaduto a dicembre dell’anno scorso. La Federcaccia con due terzi dei cacciatori ha un nuovo presidente che rimarrà in carica cinque anni. Si tratta di Enrico Riffelli, 69 anni, originario di Ferentillo, dove è stato anche sindaco succede a Giulio Piccioni che per 15 anni ha guidato con equilibrio e competenza l’organismo. Il neo eletto presidente è cacciatore da quando aveva 16 anni, dopo 53 anni di iscrizione all’associazione è stato eletto con voto segreto dall’assemblea ordinaria dai 31 membri del consiglio, alla presenza del presidente nazionale Massimo Buconi. Il primo commento di Riffelli su l'Atc 3: «Prima di dare un giudizio sull'attiivtà del passato- afferma- voglio capire meglio la situazione. Comunque l'associazio è per un confronto costruttivo e leale. Vedremo anche se gli altri si comporteranno lo stesso». Entro il mese la Federccaccia eleggerà sia la segreteria che i tre vice presidenti oltre i membri del consiglio». Tutto questo mentre nella settimana prossima il presidente dell’Atc3 Giovanni Montani ha convocato il consiglio per la presentazione e la votazione del bilancio preventivo 2024 scaduto il 31 dicembre dell’anno scorso.

Sull’elezione di Riffelli a presidente della Federcaccia, il suo collega dell’Atc3 è pronto a collaborare ed accogliere i suggerimenti che aiutino l’Ambito a venire fuori dallo stallo in cui si era cacciata dopo che la stessa Regione ha dovuto nominare il presidente poiché tra le associazioni e gli agricoltori non si era trovata la quadra. Incontri andati a vuoto per il veto di quella o l’altra associazione con accuse al veleno e con la Regione che non ha di certo facilitato l’accordo tra le parti. Questa volta, salvo altri colpi di scena, la settimana prossima si andrà alla votazione del bilancio dell’Atc3. L’apertura di collaborazione tra le diverse sigle venatorie arriva anche dall’Arci caccia per bocca di Roberto Nevini: «L’elezione di Riffelli non fa che rafforzare l’Atc 3. Si ricomincia a parlare di caccia e non di strategie. Riffelli è un vecchio cacciatore ed amico, sono certo che troveremo l’intesa giusta per il bene di tutti». Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Montani: «Conosco molto bene il neo presidente della Federcaccia e sono pronto a recepire e discutere le sue istanze. Dobbiamo recuperare il tempo perduto e lo faremo anche grazie al nuovo apporto».