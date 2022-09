Federconsumatori Rieti, Alberto De Santis nuovo presidente

RIETI - Nella sala riunioni della Cgil in via Garibaldi si è riunito il direttivo Provinciale Federconsumatori di Rieti alla presenza del Presidente Regionale di Federconsumatori Lazio Stefano Monticelli, per il rinnovo della Presidenza della struttura reatina.

Il direttivo ha eletto all’unanimità alla presidenza della Federconsumatori Rieti Alberto Desantis che ha accettato l’incarico. Lascia la carica, pur mantenendo un ruolo nel direttivo Provinciale, lo storico presidente e fondatore della Federconsumatori Rieti Francesco Mariantoni, al quale vanno i ringraziamenti della struttura.

«Con questo rinnovo si riparte per una nuova stagione di impegno a tutela dei consumatori, in un momento storico complicato per la tenuta delle condizioni economiche delle famiglie del territorio , nella convinzione che l’esperienza e la preparazione del Presidente Desantis daranno un valido sostegno alle problematiche del consumo sempre più di attualità per tutti i cittadini».