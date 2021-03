Europa, sostenibilità ambientale e benessere: mercoledì un incontro online

l centro Europe Direct del Comune di Terni e la biblioteca comunale di Terni organizzano un incontro in streaming mercoledì 24 marzo alle ore 18, per approfondire il tema legato alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica dal titolo:“Il volto d’Europa è green: dal benessere per la città a quello personale”. “Con l’obiettivo di focalizzarci su ciò che la Commissione europea definisce il Green Deal europeo – affermano gli organizzatori – abbiamo invitato un ospite di fama internazionale specializzato nelle scienze del benessere, Daniel Lumera ed insieme a lui, dei relatori autorevoli: Cristina Montesi, docente presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia, Polo scientifico e didattico di Terni ed esperta di economia circolare ed ecologica; Pier Francesco Duranti, architetto, appassionato di arte civica, partecipazione e progettazione condivisa, specializzato in bioarchitettura; Davide Milani, professore presso l'ITT Allievi-Sangallo di Terni e ideatore della start up innovativa VivoGreen; l’assessore all’ambiente del comune di Terni Benedetta Salvati; il vicesindaco del comune di Terni Andrea Giuli; il direttore del dipartimento Umbria Sud di Arpa Umbria – Agenzia Regionale per la protezione ambientale dell’Umbria Francesco Longhi ed il fumettista Fabrizio “bicio” Fabbri; modera e conduce Massimo Manini, direttore artistico della Foresta Fossile di Dunarobba (Avigliano Umbro, Terni) ed attore, autore e regista di teatro e video/cinema nell'ambito della memoria e dell'impegno civile." L’evento sarà trasmesso online nelle pagine facebook di tutti i partner ovvero Europe Direct Terni ( anche su YouTube), bct Terni, Comune di Terni, Daniel Lumera official, VivoGreen, Arpa Umbria.

Durante l’incontro ad accesso libero e gratuito, verrà focalizzata l’attenzione sulle azioni che anche la città di Terni sta compiendo per promuovere l'uso efficiente delle risorse nell’ottica di incentivare un'economia pulita e circolare, sulle strategie messe in campo per ridurre l'inquinamento e valorizzare la mobilità sostenibile ma anche sugli effetti che il radicale cambiamento delle condizioni ambientali può produrre sul benessere psicofisico individuale e per l’intero pianeta. L’evento rientra nel programma del piano d’azione di Europe Direct Terni concordato con la Commissione europea - Rappresentanza in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA