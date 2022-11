Terni, Enrico Dindo e Carlo Guaitoli suonano al Secci

Due gli appuntamenti organizzati dalla Filarmonica Umbra per domani, domenica 20 novembre. Il mattino è dedicato ai più piccoli: presso il Caos prosegue la rassegna “Fiabe in Cantate” alla sala dell’orologio il gruppo spettacolo Piccoli In-Canti metterà in scena “I racconti di Euterpe”, due le rappresentazioni alle 10 ed alle 11.30. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro.

L’appuntamento del pomeriggio è al teatro Secci alle 17.30, con il concerto del prestigioso duo violoncello e pianoforte formato da Enrico Dindo e Carlo Guaitoli. Il programma propone un viaggio tra le pagine più romantiche dell’Ottocento musicale. Verranno suonate musiche di Schumann, Brahms e Mjaskovskij. Entrambi gli interpreti dell’appuntamento di domenica sono di caratura internazionale, con la conquista nel 1997 del Primo Premio della VI edizione del Concorso "Rostropovich" di Parigi - primo ed unico italiano - Dindo ha ricevuto il definitivo riconoscimento internazionale di un talento precoce quanto eccezionale; mentre Guaitoli, pianista classico di grande levatura, affermatosi ai primi posti nelle finali dei concorsi internazionali più prestigiosi, è stato anche un musicista caro a Battiato con cui ha condiviso numerose tournée e incisioni discografiche.

I biglietti d’ingresso costano 12 euro gli interi, 10 i ridotti riservati a chi ha più di 65 anni. Gli studenti, d’età fino a 25 anni, hanno il biglietto riservato a 5 euro.